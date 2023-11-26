السيد صفي الدين: على الرغم من الاكلاف الباهظة التي تدفعها شعوب منطقتنا وغزة فان خيار اهل غزة وشعوب منطقتنا هو المقاومة حتى اخر الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:54
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السيد صفي الدين: على الرغم من الاكلاف الباهظة التي تدفعها شعوب منطقتنا وغزة فان خيار اهل غزة وشعوب منطقتنا هو المقاومة حتى اخر الطريق
منذ 8 mins
26 November، 2023
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السيد صفي الدين
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السيد صفي الدين : ما قامت به المقاومة على الحدود كبيرٌ وعظيمٌ ومهم جدا للبنان ولغزة
السيد صفي الدين: ما يحصل اليوم في فلسطين سيجعل مقاوماتنا في كل منطقتنا تتعاظم وتكبر وتشتد وتصبح اكثر قدرة وصلابة في مواجهة هذا العدو
السيد صفي الدين : تواجدنا في هذه الجبهة يلقن العدو دروسا قاسيا واعلام العدو ما زال يتحدث عن دقة الاصابة عند المجاهدين وسلاح حزب الله في هذه المعركة
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