السيد صفي الدين: على الرغم من الاكلاف الباهظة التي تدفعها شعوب منطقتنا وغزة فان خيار اهل غزة وشعوب منطقتنا هو المقاومة حتى اخر الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:54

السيد صفي الدين: على الرغم من الاكلاف الباهظة التي تدفعها شعوب منطقتنا وغزة فان خيار اهل غزة وشعوب منطقتنا هو المقاومة حتى اخر الطريق

منذ 8 mins 26 November، 2023
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