السيد صفي الدين: القضية التي تنتمي اليها هذه المقاومة محقة وهل هناك افضل واشرف من ان يكون المقاتل باذلا لنفسه في سبيل قضية من هذا النوع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:54

السيد صفي الدين: القضية التي تنتمي اليها هذه المقاومة محقة وهل هناك افضل واشرف من ان يكون المقاتل باذلا لنفسه في سبيل قضية من هذا النوع

منذ 21 mins 26 November، 2023
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