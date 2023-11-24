وسائل إعلام فلسطينية: النازحون يعودون إلى بيوتهم بعد دخول الهدنة المؤقتة صباح اليوم في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 09:32

وسائل إعلام فلسطينية: النازحون يعودون إلى بيوتهم بعد دخول الهدنة المؤقتة صباح اليوم في قطاع غزة

منذ 28 mins 24 November، 2023
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