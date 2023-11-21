ندوة العمل الوطني ادانت الجريمة الصهيونية الجبانة باستهداف الصحافيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 16:34

ندوة العمل الوطني ادانت الجريمة الصهيونية الجبانة باستهداف الصحافيين

منذ 34 mins 21 November، 2023
ندوة العمل الوطني
لبنان

اشارت ندوة العمل الوطني في بيان اننا تلقينا ببالغ الخزن والاسى نبأ استشهاد كوكبة من مراسلي قناة الميادين في جنوب لبنان. وادانت بشدة هذه الجريمة الصهيونية الجبانة وتقدمت من جميع العاملين في قناة ‏الميادين ومن عائلات الشهداء بخالص العزاء والمواساة.

 وقالت ان استمرار العدوان الصهيوني على الجسم الصحفي دون وازع ولا رادع يثبت ان هذا العدو اتخذ قراره المسبق وعن سابق تصميم باغتيال الصحفيين الميدانيين وبالاخص طاقم قناة الميادين.

وقالت ان هذه الجريمة الصهيوتية النكراء وما سبقها من اغتيال للشهيد الصحافي عصام العبد الله وما قامت وتقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل لعشرات ‏الصحافيين في غزة يكشف لنا حقيقة نوايا هذا العدو الصهيوني اسكات كل وسيلة الإعلامية تنقل بالصوت والصورة ممارسات العدو الإرهابية وتفضح جرائمه المروّعة ضد المدنيين خصوصاً في قطاع ‏غزة. ‏

وطالبت الهيئات الصحفية في لبنان والعالم باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمخاسبة ومعاقبة كل من خطط و قرر ونفذ عملية اغتيال الصحفيين في لبنان وفي غزة.

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