ندوة العمل الوطني ادانت الجريمة الصهيونية الجبانة باستهداف الصحافيين

اشارت ندوة العمل الوطني في بيان اننا تلقينا ببالغ الخزن والاسى نبأ استشهاد كوكبة من مراسلي قناة الميادين في جنوب لبنان. وادانت بشدة هذه الجريمة الصهيونية الجبانة وتقدمت من جميع العاملين في قناة ‏الميادين ومن عائلات الشهداء بخالص العزاء والمواساة

وقالت ان استمرار العدوان الصهيوني على الجسم الصحفي دون وازع ولا رادع يثبت ان هذا العدو اتخذ قراره المسبق وعن سابق تصميم باغتيال الصحفيين الميدانيين وبالاخص طاقم قناة الميادين.

وقالت ان هذه الجريمة الصهيوتية النكراء وما سبقها من اغتيال للشهيد الصحافي عصام العبد الله وما قامت وتقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل لعشرات ‏الصحافيين في غزة يكشف لنا حقيقة نوايا هذا العدو الصهيوني اسكات كل وسيلة الإعلامية تنقل بالصوت والصورة ممارسات العدو الإرهابية وتفضح جرائمه المروّعة ضد المدنيين خصوصاً في قطاع ‏غزة. ‏