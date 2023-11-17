العالم | التظاهرات تتواصل تضامناً مع غزة وتنديدا بمجازر العدو

كما كل يوم جمعة، تتواصل التظاهرات في العالم تضامناً مع قطاع غزة وتنديدا بمجازر الإحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، في اليوم الـ42 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي ادى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، وتأكيداً على دعم المقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الاقصى”.

وفي السياق، خرجت تظاهرات في مناطق عدة من الأردن، شارك فيها الآلاف رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الشعارات المنددة بالعدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في فلسطين، والداعمة للمقاومة في غزة والضفة وكل فلسطين.

البحرينيون استهل شعائر الجمعة، اليوم، بهتافات منددة بكيان الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية. وصدحت أصوات المصلين في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز بالتكبيرات، وهتافات “النصر للإسلام” و”الموت لإسرائيل”.

الى الضفة الغربية، حيث نظمت عشرات المسيرات المنددة بالعدوان والداعمة لغزة ومقاومتها، وخرجت مسيرة حاشدة في نابلس ردد فيها المشاركون شعارات الدعم لغزة والمقاومة والتنديد بالاحتلال ومجازره.

وفي سلطنة عمان، خرج المئات في منطقة “نزوى” دعما لفلسطين وغزة، مرددين شعارات منددة بالعدون ومن بينها “لا سلام ولا تطبيع، تسقط تسقط إسرائيل”.

إلى تركيا، التي رفع ناشطون فيها صورة ضخمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية، تعبيرا عن دعمهم وتأييدا للمقاومة في غزة.

هذا وخرج العشرات في مسيرة باليابان دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال في غزة.

وأغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج) الأمريكي وهو طريق رئيسي يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي. وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة التي دعت أيضاً إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الإسرائيلي.

وشاركت في المظاهرة عدة مجموعات منها “حركة الشباب الفلسطيني” و”حركة التضامن الفلسطيني” في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وأظهرت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين قيدوا بعضهم ببعض بسلاسل وسط مركبات مزينة بلافتات كتب عليها “فلسطين حرة” وأشياء أخرى.

المصدر: موقع المنار