جيش العدو الصهيوني يقر بمقتل 372 جنديا منذ بدء طوفان الأقصى ‫في السابع من أوكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 23:06

جيش العدو الصهيوني يقر بمقتل 372 جنديا منذ بدء طوفان الأقصى ‫في السابع من أوكتوبر الماضي

منذ 2 ساعة 16 November، 2023
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