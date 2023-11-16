‫المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية  ‫المحتلة) بالاسلحة المناسبة وتحقق فيه اصابات مباشرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 15:08

‫المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية  ‫المحتلة) بالاسلحة المناسبة وتحقق فيه اصابات مباشرة 

منذ 1 ساعة 16 November، 2023
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