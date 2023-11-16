إعلام العدو: وصلت مجموعة من المسلحين و ترجلوا من مركبة و فتحوا النار تجاه حاجز النفق قرب بيت لحم ما ادى لإصابة 5 “إسرائيليين”، احدهم بحالة موت سريري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2023 - 10:12

إعلام العدو: وصلت مجموعة من المسلحين و ترجلوا من مركبة و فتحوا النار تجاه حاجز النفق قرب بيت لحم ما ادى لإصابة 5 “إسرائيليين”، احدهم بحالة موت سريري

منذ 25 mins 16 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة