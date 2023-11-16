بالفيديو| استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 جنود صهاينة بإطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

بالفيديو| استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 جنود صهاينة بإطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم

منذ 8 mins 16 November، 2023
انتشار لجنود العدو في مكان العملية
انتشار لجنود العدو في مكان العملية
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب خمسة جنود من قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار بطولية على حاجز النفق قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين في الموقع نفسه.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن منفذي العملية هم ثلاثة أشخاص وأنهم “قتلوا” (استشهدوا) برصاص قوات الاحتلال.
ولم يتأكد ما إذا كان الفلسطينيون الثلاثة هم من نفذوا العملية أم أن أحدهم هو المنفذ والآخران تصادف مرورهم بالمكان واستشهدا برصاص قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.

الضابط في شرطة العدو لموشيه نوسباوم اعتبر أن”هجوم حاجز النفق جنوب  ‫القدس خاطف ومخطط له وغير عادي”.

مصادر عبرية: سلاح أحد منفذي العملية على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم
السلاح المستعمل بإطلاق النار
انتشار لجنود العدو في مكان العملية
انتشار لجنود العدو في مكان العملية

المصدر: مواقع

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