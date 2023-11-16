بالفيديو| استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 جنود صهاينة بإطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم

أصيب خمسة جنود من قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار بطولية على حاجز النفق قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين في الموقع نفسه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن منفذي العملية هم ثلاثة أشخاص وأنهم “قتلوا” (استشهدوا) برصاص قوات الاحتلال.

ولم يتأكد ما إذا كان الفلسطينيون الثلاثة هم من نفذوا العملية أم أن أحدهم هو المنفذ والآخران تصادف مرورهم بالمكان واستشهدا برصاص قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.

الضابط في شرطة العدو لموشيه نوسباوم اعتبر أن”هجوم حاجز النفق جنوب ‫القدس خاطف ومخطط له وغير عادي”.

السلاح المستعمل بإطلاق النار

انتشار لجنود العدو في مكان العملية

المصدر: مواقع