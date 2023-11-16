‫اعلام العدو يقول إن الجيش الاسرائيلي أطلق النار على شاب  ‫فلسطيني بزعم محاولته طعن جنود صهاينة عند حاجز النفق قرب بيت لحم  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

‫اعلام العدو يقول إن الجيش الاسرائيلي أطلق النار على شاب  ‫فلسطيني بزعم محاولته طعن جنود صهاينة عند حاجز النفق قرب بيت لحم 

منذ 43 mins 16 November، 2023
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