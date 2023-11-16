‫وسائل اعلام فلسطينية: استشهاد 3 شبان فلسطينيين عند حاجز ‫النفق قرب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

‫وسائل اعلام فلسطينية: استشهاد 3 شبان فلسطينيين عند حاجز ‫النفق قرب بيت لحم

منذ 23 mins 16 November، 2023
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