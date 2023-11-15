مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف على أطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 15 2023 - 13:16

مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف على أطراف بلدة عيتا الشعب

منذ 22 mins 15 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة