مدير مجمع الشفاء : الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقصف كل من يتحرك في ساحة المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 13:42

مدير مجمع الشفاء : الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقصف كل من يتحرك في ساحة المستشفى

منذ 55 mins 11 November، 2023
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