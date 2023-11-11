الشيخ قاووق: أيّ توسعة إسرائيلية للإعتداءات ستُواجهها المقاومة بردّ حاسم وقاطع

أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أنّ “بعض القادة العرب المطبّعين والمتواطئين لا يرغبون في إنتصار المقاومة ولا يجدون مصلحتهم في إنتصار المقاومة إنما يُراهنون على العدوّ الإسرائيلي” .

وقال سماحته : “المطبعون يسيئون إلى العروبة ويخذلونها والعروبة الأصيلة هي عروبة غزة وأهل غزة لا ينتظرون نصرتهم من القمم العربية “.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الإحتفال التكريمي في بلدة الخرايب الذي أقيم للشهيد “المجاهد على طريق القدس” أحمد سليم، بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، شخصيات وفاعليات والأهالي.

وتابع الشيخ قاووق:” أهالي غزة يُريدون من القمم العربية أن تقطع العلاقات مع العدوّ الإسرائيلي وأيّ قمة عربية لا تقطع العلاقات مع العدوّ الإسرائيلي فإنما تخذل فلسطين وتعطي الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي باستمرار المذبحة في غزة”.

وأضاف: ” أهالي غزة يُريدون إجراءات من القمة العربية ولا يُريدون البيانات إنما إجراءات تمنع التطبيع الإقتصادي والسياسي والأمني والعسكري ، وإجراءات تمنع تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق بلاد الحرمين الشريفين. أهالي غزة هم اليوم عنوان المجد وعنوان العروبة الأصيلة وهم لا يريدون من العرب لا مالهم ولا جيوشهم ولا سلاحهم إنما يريدون أن لا يتآمروا عليهم وأن لا يحموا ولا يدعموا العدو الإسرائيلي” .

وشدّد الشيخ قاووق على أنّ “هناك أنظمة عربية ارتضت لنفسها أن تكون حارسةً للعدو الإسرائيلي” . ولفت إلى أن “عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة ما بقِيَ العدوان على غزة”.

وقال سماحته: “نجحت المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق في أن تفرض على العدوّ الإسرائيلي معركة إستنزاف حقيقية غير مسبوقة ولم يعُد هناك في الكيان الإسرائيلي مكان آمن من صواريخ المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام