مراسل المنار : ‏سقوط عدد من القذائف على أطراف بلدة ⁧حولا⁩ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 12:08

مراسل المنار : ‏سقوط عدد من القذائف على أطراف بلدة ⁧حولا⁩

منذ 2 ساعة 11 November، 2023
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