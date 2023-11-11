انطلاق أعمال القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير الاعتيادية في العاصمة السعودية الرياض

بدأت أعمال القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير الاعتيادية في العاصمة السعودية الرياض لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل لليوم الـ36 على التوالي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة مشتركة تعقد اليوم السبت في الرياض.

وفي بيان للوزارة قبل ساعات من عقد القمة العربية، أفادت الخارجية السعودية، التي تتولى الرئاسة الدورية للقمتين، أمس الجمعة، بأنه “تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت”. وأشارت إلى أن القمة ستكون عوضا عن “القمة العربية غير العادية”، و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كان من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأوضحت أن توحيد القمتين “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

ووفق البيان، يأتي هذا الدمج “استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها”.

قمة عربية طارئة

وقبل أيام، دعت فلسطين والسعودية لعقد قمة عربية طارئة على مستوى القادة بشأن غزة، وتلتها دعوة من المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع مماثل، كونها تترأس الدورة الحالية أيضا.

ولليوم الـ36 على التوالي، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي أدى الى استشهاد 11078 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب 27 ألفا و490 بجروح مختلفة، مخلفا دمارا كبيرا في كل مناحي الحياة في القطاع المحاصر.

المصدر: وكالات