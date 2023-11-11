وزارة الصحة بغزة: ارتقاء 198 شهيداً من الكادر الصحي  ‫واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:08

وزارة الصحة بغزة: ارتقاء 198 شهيداً من الكادر الصحي  ‫واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان

منذ 22 mins 11 November، 2023
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