مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني بين ‎الضهيرة وطير حرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:06

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني بين ‎الضهيرة وطير حرفا

منذ 38 mins 11 November، 2023
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