إعلام العدو : الإشتباكات العنيفة مستمرة بين الجيش “الإسرائيلي” و الفصائل الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:06

إعلام العدو : الإشتباكات العنيفة مستمرة بين الجيش “الإسرائيلي” و الفصائل الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة

منذ 43 mins 11 November، 2023
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