بعد انقطاع الاتصال بهم…. النقابة تحذر من مجزرة بحق الصحفيين في محيط “الشفاء”

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال بالقرب من المستشفى.

وحذرت نقابة الصحفيين من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف.

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، في بيان مساء أمس الجمعة، أن “النقابة فقدت الاتصال بعشرات الزميلات والزملاء ممن يغطون العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفا”ء.

واضاف اللحام أن “محاولات عديدة من النقابة للتواصل دون أي تجاوب من أي زميل أو زميلة ممن بقوا حتى ظهر الجمعة في محيط المستشفى، ما ينذر بخطر شديد يتهدد حياتهم ويجعل مصيرهم مجهولا حتى اللحظة”.

وطالب اللحام طواقم الصليب الاحمر والمنظمات الدولية المتواجدة في غزة بالتدخل وتوفير الحماية للصحفيين في ظل تصاعد استهدافهم والحملات التحريضية عليهم”.

المصدر: وكالات