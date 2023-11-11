مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يريد أن يحقق نصرًا وهميًا بأخذ صورة سلفي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 03:00

مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يريد أن يحقق نصرًا وهميًا بأخذ صورة سلفي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة

منذ 2 ساعة 11 November، 2023
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