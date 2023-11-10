وزير الثقافة اللبناني: وفدنا تصدر في باريس لمحاولات أمريكية وصهيونية لاصدار قرار في الأونيسكو يتهم المقاومة بالإرهاب

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:”دماء غزَّةَ تنتصر على صلافة تشويه بند فلسطين في الأونيسكو، ففي هذا الإطار تمّ اليوم في مقر الأونيسكو- باريس اعتماد مشروع القرار ٤٢ م /لجنة APX/ م.ق.٢ ،تحت عنوان” تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة/ فلسطين فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو ” بحضور ١٩٤ دولة وبنتيجة ٩٦ صوتًا لصالح مشروع القرار مقابل ٨ أصوات ضده وبامتناع ٣٣ دولة عن التصويت.”

وتابع المرتضى:” شهدت المداولات محاولات أميركية مستميتة عبر السفيرة ميشال سيسون وفريقها وبعض المتصهينين لتعديل مشروع القرار الأساسي عبر إضافة فقرات تتهم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وتنادي بحق إسرائيل في ” الدفاع عن نفسها” وبإطلاق ” الرهائن ” من دون قيد أو شرط .”

واضاف:” تصدّى الوفد الرسمي اللبناني لهذه المساعي على مدى يومين كاملين لا سيما من خلال كلمة لبنان في المؤتمر العام التي القاها الوزير المرتضى التي جعلت العديد من الوفود تنقلب لتأخذ جانب فلسطين، ومن خلال الجهود والمداخلات في جلسة اللجنة المختصّة التي حضرها كل من المندوب الدائم للبنان الاستاذ نديم صوراتي ومستشار الوزير وعضو اللجنة الوطنية للاونيسكو الاستاذ روني الفا،ما مهّد وأسّس لهذا الانتصار الدبلوماسي والسياسي على الصهيونية ورعاتها وأدواتها. “

وختم المرتضى:” كل التقدير والتهنئة لرؤساء الوفود العربية وغير العربية المؤمنة بالحقّ الفلسطيني وبمظلومية شعب فلسطين الأبي وكل الفخر بوفد لبنان الرسمي إلى المؤتمر الذي أظهر بلد الأرز والمقاومة وطنًا يحتضن كرامة العرب وينافح عن الحق ويبلسم جراح أهلنا المظلومين في غزّة الابيّة ضحايا العدوانية الإسرائيلية التي تتمادى بفعل تغطية المتواطئين عديمي الضمير” .

المصدر: موقع المنار