آخر التطورات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 20:54

آخر التطورات في قطاع غزة

منذ 38 mins 10 November، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

آخر التطورات في قطاع غزة في رسالة مدير مكتب قناة المنار في غزة عماد عيد

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