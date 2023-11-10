تقرير مصور| المقاومة الاسلامية تستهدف بالمسيّرات الهجومية مواقع الاحتلال

بالمسيَّرات .. المقاومة الاسلامية تضرب اهدافاً لقوات الاحتلال..

قال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة.‏

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 5 جنود بينهم 4 بجروح خطيرة جراء إطلاق حزب الله لطائرة مسيّرة و صاروخ مضاد للدروع عصر اليوم.