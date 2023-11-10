تقرير مصور| المقاومة الاسلامية تستهدف بالمسيّرات الهجومية مواقع الاحتلال

بالمسيَّرات .. المقاومة الاسلامية تضرب اهدافاً لقوات الاحتلال..
قال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجوماً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة.
المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 5 جنود بينهم 4 بجروح خطيرة جراء إطلاق حزب الله لطائرة مسيّرة و صاروخ مضاد للدروع عصر اليوم.