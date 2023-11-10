المقاومة ‏الإسلامية تنفذ هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وتحقق فيهما اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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November 10 2023 - 17:50

المقاومة ‏الإسلامية تنفذ هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وتحقق فيهما اصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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