إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 14:48

إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر في تل أبيب

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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