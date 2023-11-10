‫وسائل اعلام فلسطينية: الطائرات الحربية الصهيونية تقصف محيط  ‫مستشفى القدس في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 11:46

‫وسائل اعلام فلسطينية: الطائرات الحربية الصهيونية تقصف محيط  ‫مستشفى القدس في غزة 

منذ 56 mins 10 November، 2023
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