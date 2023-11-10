بالفيديو | رسالة من مؤرّخ برازيلي حول القضيّة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2023 - 10:14

بالفيديو | رسالة من مؤرّخ برازيلي حول القضيّة الفلسطينية

منذ 9 mins 10 November، 2023
sho3oob10.00_00_00_00.Still001
عربي وإقليمي - فلسطين

لبنى قانصوه

رسالة من مؤرّخ برازيلي حول القضيّة الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة