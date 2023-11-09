بيرم في احتفال تكريمي لشهداء حزب الله في الغازية: العالم الصامت عن جرائم اسرائيل مجرم ومنافق

أقام حزب الله احتفالا تكريماً للشهداء وإحياء ليوم الشهيد ودعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، أمام نصب شهداء الغازية، حضره وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وممثلون عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفاعليات سياسية واجتماعية وعلمائية وبلدية واختيارية وتربوية وعوائل الشهداء وطلاب مدارس حملوا صور الشهداء الذين سقطوا “على طريق القدس”.

بدأ الاحتفال بآيات من القران الكريم والنشيدين اللبناني وحزب الله، بعدها ادت ثلة من المجاهدين قسم الولاء “بالسير على خطى الشهداء” لتتوالى بعدها كلمات لعدد من طلاب المدارس.

الوزير بيرم اشار الى اننا “كنا نحمل هم كيف سنقول ونشرح للاجيال الصاعدة عن الجرائم الصهيونية وعن مجزرة صبرا وشاتيلا وعين قانا، فجاء نتنياهو ليقول لهذه الاجيال انظروا بأم العين حقيقة وصورة اسرائيل وحقيقة جنوده الذين يفرون مذعورين كالفئران امام بضعة مقاومين في غزة ويقومون بتفجير دباباتهم ويلعبون بها كلعبة “بلاي ستايشن” وحقيقته انه جيش مجرم قاتل”.

أضاف: “إن غزة المدمرة التي يذبح اطفالها امام العالم المجرم والمنافق الصامت الذي تخاذل معه البعيد والقريب غزة صاحبة الارض، ستنتصر على شذاذ الآفاق الذين اتوا من أنحاء العالم”.

وفي الختام، قدم الوزير بيرم دروعا تكريمية الى عوائل الشهداء.