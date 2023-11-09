مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتشتبك مع  ‫المقاومين الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 11:16

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتشتبك مع  ‫المقاومين الفلسطينيين

منذ 36 mins 9 November، 2023
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