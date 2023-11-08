‫إعلام العدو: اصابة جنديين اسرائيليين جراء صاروخ موجه أطلقه حزب الله تجاه ثكنة “دوفيف” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 16:02

‫إعلام العدو: اصابة جنديين اسرائيليين جراء صاروخ موجه أطلقه حزب الله تجاه ثكنة “دوفيف”

منذ 33 mins 8 November، 2023
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