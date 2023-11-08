حماس: الحديث الأميركي عن الهدنة الإنسانية في غزة محاولة لتضليل الرأي العام والتهرب من الضغوط الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 16:02

حماس: الحديث الأميركي عن الهدنة الإنسانية في غزة محاولة لتضليل الرأي العام والتهرب من الضغوط الدولية

منذ 43 mins 8 November، 2023
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