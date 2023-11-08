سرايا القدس تستهدف تجمع آليات ومدرعات للعدو الاسرائيلي في محيط فندق المشتل شمال غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 16:02

سرايا القدس تستهدف تجمع آليات ومدرعات للعدو الاسرائيلي في محيط فندق المشتل شمال غرب غزة

منذ 41 mins 8 November، 2023
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