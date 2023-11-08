إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الجنوبية لغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 16:02

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الجنوبية لغلاف غزة

منذ 46 mins 8 November، 2023
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