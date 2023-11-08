سرايا القدس تستهدف بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي عدد من الآليات المدرعة للعدو الاسرائيلي في محور غرب غزة وتؤكد تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 11:06

سرايا القدس تستهدف بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي عدد من الآليات المدرعة للعدو الاسرائيلي في محور غرب غزة وتؤكد تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات في صفوفهم

منذ 7 mins 8 November، 2023
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