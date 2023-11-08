مراسل المنار: شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 11:06

مراسل المنار: شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس بغزة

منذ 13 mins 8 November، 2023
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