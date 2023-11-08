وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من نصف مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 11:06

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من نصف مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود

منذ 46 mins 8 November، 2023
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