‫كتائب المجاهدين: مجاهدونا خاضوا اشتباكا مع قوة خاصة صهيونية ‫غرب مدينة غزة فجر اليوم مما أجبرها على التراجع  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:06

‫كتائب المجاهدين: مجاهدونا خاضوا اشتباكا مع قوة خاصة صهيونية ‫غرب مدينة غزة فجر اليوم مما أجبرها على التراجع 

منذ 20 mins 7 November، 2023
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