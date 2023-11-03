لبنان | اجواء باحات الاحتفال التكريمي للشهداء قبل خطاب السيد نصر الله

يتحدَّث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن لبنان ودعما لغزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.

وسيقام الاحتفال في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتزامن في حسينية مدينة النبطية، وحسينية بلدة دير قانون النهر، وحسينية مقام السيدة خولة عليها السلام في مدينة بعلبك.

وقد احتشد المواطنون قبل وقت طويل في اماكن الاحتفالات فيما اصبحت باحة عاشوراء شبه ممتلئة قبل ساعتين من الخطاب.

مراسلو المنار في مناطق الاحتفال التكريمي والتفاصيل: