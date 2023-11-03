متابعة | الضفة تنصرغزة ب143 شهيدا و مواجهات في جنين ونابلس

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 143 شهيدا والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكانت كتائب “شهداء الأقصى” قد اعلنت ، إنه جرى تفجير عبوة ناسفة بآلية من نوع “نمر” في محيط مخيم جنين و اندلعت مواجهات واشتباكات في عدة أحياء بالمدينة خصوصًا في حي الهدف وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال في محيط مخيم جنين

جرافات الاحتلال تجري عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في جنين ومحيط المخيم

هذا هو حال الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين، بعد أن دمرتها جرافات الاحتلال

واستُشهد الشاب معتز أبو ندى، صباح اليوم، على شرفة منزله في مخيم جنين، وهو خامس الشهداء في مخيم جنين في أقل من 9 ساعات ، كما استُشهد قبله فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم، في قصف طيران الاحتلال المتجدد على مخيم جنين.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.

استهداف المآذن في جنين

وكان استُشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من سبع ساعات، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات الاحتلال تتواجد على أطراف المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه وصلت للتعامل مع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم من الوصول إلى المصابين وأعاقت حركتها في جنين.

لحظة الإعلان عن استشهاد الشاب إبراهيم زايد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال

إصابة شاب خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في مخيم قلنديا شمال القدس

اما في نابلس فقد فجرت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، منزل الأسير خالد خروشة ، وأصابت طفلا (15 عاما) بالنار، لدى اقتحامها المنطقة الشرقية في المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، واقتحمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، وحاصرت منزل الأسير خالد خروشة والد الشهيد عبد الفتاح، ومن ثم فجرته، عقب زرع المتفجرات بداخله.

كما أشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة المحيطة بمخيمي عسكر الجديد والقديم، وكذلك في حي المساكن الشعبية أصيب خلالها طفل برصاص الاحتلال الحي في القدم، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات المدينة واستشهد الشاب عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية تل، جنوب غرب نابلس، صباح اليوم.

كما استشهد الشاب إبراهيم زايد برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا و أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الشابين وديع يحيى النجار ومحمد سعيدة العزة برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفوار، جنوب الخليل .

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس قريتي راس كركر والجانية غرب رام الله، وتزامن ذلك مع إغلاق المدخلين الرئيسيين للقريتين المتجاورتين، ونصب حاجز عسكري بين قريتي دير ابزيع وعين عريك.

المصدر: وكالات