العراق | الحشد الشعبي يوجه برفع حالة الانذار القصوى.. سنكون مع فلسطين

وجه رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي “برفع حالة الإنذار القصوى استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة”، فيما أشاد بالنتائج التي حققتها “ملحمة” طوفان الأقصى.

وخلال اجتماع موسع عقدته الهيئة، أعلن “ابو فدك” أن “الظروف الاقليمية تنذر بحرب وسنكون مع فلسطين حكومة وشعباً وحشداً”.

بالفيديو | رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في #العراق يوجه برفع حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة pic.twitter.com/UtdZCBXQmf — قناة المنار (@TVManar1) November 2, 2023

هذا وأشاد رئيس أركان الهيئة “بالنتائج التي حققتها ملحمة طوفان الأقصى التي قهرت أسطورة الكيان المهزوم وأكدت حقيقة أنه أوهن من بيت العنكبوت وجعلت أجهزته العسكرية والأمنية في حالة ارتباك وصدمة رغم مرور قرابة شهر على تلك العملية البطولية”.

كما جدد “الإدانة والاستنكار لجرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والوضع المأساوي هناك جراء ممارسات الاحتلال”، مشيدًا ببيان المرجعية الدينية العليا في دعم قضية الشعب الفلسطيني ومواقف الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء في التضامن والإسناد وإرسال المساعدات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها الحشد الشعبي إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق.

وبمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الخدمة الوطنية، أشاد المجتمعون “بالدعم الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للملف الأمني والذي تكلل بتحقيق انجازات مهمة تمثلت ببناء قدرات قواتنا الأمنية وأسهمت بمواصلة دك معاقل الإرهاب والاطاحة بالإرهابيين والمطلوبين”.

المصدر: موقع المنار