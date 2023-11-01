بالفيديو والصور | عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي

نشر الاعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية التي استهدفت أهدافاً في عمق كيان الإحتلال رداً على جرائمه في قطاع غزة المحاصر.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق “دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات المسيّرة، على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة”.

وأشار سريع الى أنّ هذه العملية هي “العملية الثالثة، نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين”، متوعداً باستمرار “تنفيذ المزيد من الضربات النوعية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة”، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 25 يوماً.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني