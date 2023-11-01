الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن يبارك عمليات القوات المسلحة اليمنية نحو أهداف للعدو

بــارك الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن عمليات القوات المسلحة اليمنية التي وجهت نحو أهداف مختلفةٍ للعــدوِّ الصهيوني والتي تأتي في إطـــار الوفـــاء بالتزامات اليمن قيـادة وحكومة وشعبًا ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ودعا الإتحاد العام، دول محور المقاومة والأحرار العرب والمسلمين إلى توسيع قاعدة المشاركة ودعم استمرار العمليات وتصاعدها في حال استمر العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وعدم احترامهم للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد الإتحاد العام إلتزامه بالموجهات والمؤشرات والمحددات العامة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مثمنين المواقف الصادقة لقائد الثورة المنسجمة مع مطالب أبناء الشعب اليمني الذين عبروا عنها في مسيرات مليونية شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.

ودعا الإتحاد العام كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته السياسية وقواه الحيّة إلى وحدة الصف إلى جانب قائد الثورة رجل الجهاد والمبادئ والقول والفعل والمواقف الشجاعة. كما دعا الإتحاد العام حكام الأنظمة العربية إلى القيام بمسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وما يتعرّض له من حرب إبادة من قبل العصابات الصهيونية.

وجدد الإتحاد العام الدعوة للشعوب إلى التحرك العاجل والضغط على الحكام لمؤازرة الشعب الفلسطيني ونصرة مقدسات الأمة حتى تستجيب الأنظمة لمطالب وإرادة الشعوب العربية والتراجع عن مواقفها المعيبة والمخزية التي لا تمثل الشعوب.

وأكد الإتحاد العام على حق المسلمين وأحرار العالم التضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تآمر قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتهما من قوى الطغيان والتصدي لتحركاتهم في المنطقة.

ودعا الاتحاد العام الدول العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان الصهيوني طرد السفراء وإلغاء إتفاقيات التطبيع كونه تطبيع سياسي ولا يمثل مصلحة وإرادة شعوبهم.

المصدر: بريد الموقع