بالفيديو | متظاهرون يقاطعون جلسة لوزيري الخارجية والحرب الأمريكيين تنديداً بالعدوان على غزة

قاطع متظاهرون، اليوم الثلاثاء، جلسة استجواب لوزيري الخارجية والحرب الأميركيين في الكونغرس خصصت لزيادة الدعم الموجه للكيان الإسرائيلي وأوكرانيا، وهتفوا مطالبين بـ”إنقاذ أطفال غزة” و”وقف إطلاق النار الآن” في غزة.

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بالطلاء الأحمر، رمزا إلى إراقة الدماء في غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الحرب لويد أوستن، أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف “أوقفوا إطلاق النار الآن”. وصرخت إحدى المحتجات “أنقذوا أطفال غزة”، “عار عليكم جميعا”، فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية”.

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

المصدر: مواقع