‫”أبو عبيدة”: نبشر نتنياهو وقيادة جيشه بأنهم سيجثون على ‫ركبهم في نهاية هذه المعركة التي ستكون نهايته السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 19:50

‫”أبو عبيدة”: نبشر نتنياهو وقيادة جيشه بأنهم سيجثون على ‫ركبهم في نهاية هذه المعركة التي ستكون نهايته السياسية

منذ 26 mins 31 October، 2023
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