‫رئيس المكتب الاعلامي في غزة: الاحتلال لم يوجه اي تحذير قبل  ‫ارتكاب مجزرة جباليا التي استخدم فيها 5 قنابل شديدة الانفجار  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 18:18

‫رئيس المكتب الاعلامي في غزة: الاحتلال لم يوجه اي تحذير قبل  ‫ارتكاب مجزرة جباليا التي استخدم فيها 5 قنابل شديدة الانفجار 

منذ 34 mins 31 October، 2023
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