مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني في وادي الفلاحين بين بلدتي ‫البستان ويارين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 16:46

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني في وادي الفلاحين بين بلدتي ‫البستان ويارين في جنوب لبنان

منذ 19 mins 31 October، 2023
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