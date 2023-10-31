طوفان الاقصى | اليوم الـ 25 للحرب.. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة

في اليوم الخامس والعشرين للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يواصل العدو العمل على بنك الأهداف نفسه منذ اليوم الأول للحرب: النساء والأطفال، إذ إنه وفي ظل القصف العنيف المتواصل على القطاع، ارتفع عدد الشهداء إلى 8306، بينهم 3457 طفلاً، و2136 امرأة.

وحتى اللحظة لا يبدو أن أمام العدو سوى المضي قدماً في سياسة القتل والتدمير نفسها، مع عدم إحراز انجاز عسكري فعلي فيما يتعلق بالتوغل البري الذي يواجه بمقاومة شرسة من قبل كتائب القسام.

وفي السياق، أعلنت القسام “الجناح العسكري لحركة حماس”، عن خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمالي القطاع، ودمروا عدداً من آلياتها في كمائن وهجمات بمحاور مختلفة.

هذا وأعلن سلاح الجو لدى العدو الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر.

وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي أن عملية الاعتراض تمت خارج الأجواء الإسرائيلية.

ميدانياً… استشهد عشرات المواطنين واصيبت اعداد كبيرة بجراح في سلسلة غارات جوية وبرية وبحرية عنيفة اسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى الصباح.

كما شهدت عدة محاور اشتباكات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في مناطق شرق جباليا وشمال غرب بيت لاهيا اضافة الى محور الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدًا من النساء والأطفال جرّاء الاستهداف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على منزلٍ قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 أطفال وامراة وإصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة حجازي بالقرب من مضخة الزعاربة في رفج جنوب قطاع غزة، ما ادى الى ارتقاء عدد من المواطنين في المكان.

ودمرت طائرات الاحتلال عمارة سكنية من أربع طوابق على رؤوس ساكنيها من عائلة حبيب على مفترق حبيب في حي الزيتون ومناشدات بوصول سيارات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واشتعلت النيران بعدة منازل بعد استهداف شارع المستوصف بالفسفور الأبيض والقذائف؛ في حي الزيتون وسط غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على حي تل الهوا الذي يتعرض للقصف منذ عدة ايام، واستهدفت الطائرات منزلا لعائلة عفانة في مخيم الشاطيء ما ادى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى .

وقصفت طائرات الاحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي مقابل مول كيرفور في تل الهوا.

واصيب عدد من المواطنين في قصف لمنزلاً في بني سهيلا للمرة الثانية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشهد محيط المشفى الاندونيسي سلسلة غارات جوية طالت ايضا بلدة بيت لاهيا المجاورة.

الى ذلك، دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة.

وقبل يومين أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون “إيريز”، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.

هذا ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل قليل مشاهد من التحام مقاتليها بالقوات الإسرائيلية المتوغلة غرب “إيرز” شمال قطاع غزة يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

وبدورها نشرت سرايا القدس اليوم لقطات لرشقات صاروخية دكت بها المستوطنات والمدن المحتلة رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

اممياً… مجلس الامن الدولي يفشل مجدداً في اقرار مشروع لوقف اطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

وكشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور “تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.”

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة لمجلس الامن الدولي أن “3500 طفلا فلسطينيا استشهدوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق”.

أضاف منصور: “آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار”.

وتابع: “غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي”.

واختتم حديثه قائلا: “لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه”.

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية