وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى إثر  ‫قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 12:12

وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى إثر  ‫قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون في غزة 

منذ 53 mins 31 October، 2023
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