طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تستهدف منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة وطواقم الاسعاف تنقل شهيدا وإصابة خطيرة من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:22

طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تستهدف منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة وطواقم الاسعاف تنقل شهيدا وإصابة خطيرة من المكان

منذ 27 mins 30 October، 2023
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